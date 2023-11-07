В Ирландии планируют обязать украинских беженцев платить за жилье

Ирландское правительство намерено до конца 2023 года обязать украинских беженцев платить за свое жилье и изменить их социальные выплаты. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает Европейская правда.

По словам главы правительства, эти меры, которые планируют ввести одновременно, необходимы, чтобы замедлить рост количества беженцев в стране.

"Украинцам здесь по-прежнему будут рады. Ни от одного украинца, который приезжает в Ирландию, не отвернутся, этого не произойдет. Однако сейчас ситуация такова, что их количество оказалось очень большим. Это оказывает огромное давление на жилой сектор" , – отметил Варадкар.

Он добавил, что правительство должно принять меры, которые замедлят приток мигрантов, чтобы у него было больше времени для решения проблем с жильем и других вопросов.

"И в этом контексте для нас есть смысл посмотреть на то, что делают другие западноевропейские страны, и увидеть, что наше предложение является чем-то подобным этому. То есть другие страны не предлагают, например, неограниченное количество бесплатного государственного жилья" , – пояснил премьер.

Варадкар также привел данные, что около 30 процентов из прибывающих еженедельно 500-800 украинцев перед тем, как переехать в Ирландию просили временной защиты в другой европейской стране.

Хотя около 14 тысяч украинских беженцев в Ирландии уже работают, правительство рассматривает возможность внесения изменений в систему социального обеспечения, чтобы поощрить больше людей к трудоустройству.