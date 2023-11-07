Зеленский заявил об усилении ПВО дополнительными системами NASAMS

Украина усилила противовоздушную оборону дополнительными зенитно-ракетными комплексами NASAMS, ставшими на боевое дежурство.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам ежедневного селектора.

"Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме" , – говорится в сообщении президента в Telegram-канале.

Также на селекторном совещании заслушали сведения о боевых действиях на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге

Среди прочего на совещании представили данные разысканий по ситуации на временно оккупированных территориях, в Черноморском регионе и странах ОДКБ. СБУ отчиталась о своих контрразведывательных мерах, добавил Зеленский.