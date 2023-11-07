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Россияне ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога

Россияне ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Войска РФ нанесли удар по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно, из-за "прилета" люди не пострадали", - сообщил Лысак.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 12:00.

Через несколько минут в окрестностях города был слышен взрыв. Информацию о взрыве подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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