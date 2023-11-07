МВФ прогнозирует рост ВВП Китая более чем на 5%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Китая на 5,4%, сообщает Укринформ.

По уточненным прогнозам экспертов Фонда, в текущем году реальный ВВП Китая вырастет на 5,4%, однако уже в следующем замедлится до 4,6% на фоне слабого рынка недвижимости и низкого внешнего спроса.

Эти прогнозы отражают пересмотр в сторону увеличения на 0,4% как в 2023-м, так и в 2024-м относительно октябрьских оценок из-за лучших, чем ожидалось, результатов китайской экономики в 3-м квартале и недавно объявленных правительством решений по экономической политике. .

Прогнозируется, что к концу будущего года базовая инфляция в Китае вырастет до 2,1%, поскольку разрыв в производстве продолжает сокращаться.

В среднесрочной перспективе МВФ ожидает, что к 2028 году рост постепенно снизится примерно до 3,5% из-за низкой производительности и старения населения Китая.

В заявлении отмечается, что в последние несколько десятилетий Китай опередил другие страны с подобным уровнем развития, возрастая более чем на 8% ежегодно с 2000 года, значительно улучшив уровень жизни и ликвидировав крайнюю бедность.

Однако рост Китая за последние годы, стимулируемый кредитованием, сопровождался увеличением дисбалансов и ростом уязвимости, а чрезмерно высокие сбережения домохозяйств, использованные для финансирования инфраструктуры и инвестиций в жилищное строительство с меньшей доходностью, привели к резкому повышению уровня долга.

В МВФ положительно оценили последние шаги правительства Китая по поддержке рынка недвижимости и порекомендовали осуществить скоординированные реформы фискальной системы и реструктуризацию баланса, чтобы снизить уровень задолженности и устранить долговые нагрузки местных органов власти.

Правительство Китая установило целевой показатель экономического роста на уровне 5,5%.