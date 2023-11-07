Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать начать переговоры с Украиной – СМИ

Еврокомиссия, скорее всего, будет рекомендовать странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз после выполнения всех 7 критериев, связанных с предоставлением кандидатского статуса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, сообщает Европейская правда.

По данным издания, во вторник Еврокомиссия соберется на заседание, чтобы окончательно принять решение о том, рекомендовать ли официально начать переговоры о членстве Украины.

Ожидается, что результат будет положительным для Киева, но с дополнительными условиями.

По данным агентства, Европейская комиссия, вероятно, рекомендует государствам-членам начать официальные переговоры с Украиной после того, как она завершит реформы и предпримет шаги по законодательству в отношении нацменьшинств, борьбы с коррупцией, а также деолигархизации и лоббирования.

Впрочем, отметили источники, окончательная формулировка заключения Еврокомиссии еще не утверждена.

Ранее "Радио Свобода" сообщала, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В то же время остальные три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.

В частности, завершенным полностью не считается дальнейшее усиление борьбы с коррупцией. Относительно ограничения чрезмерного влияния олигархов, в ЕК считают, что "Украине все же следует одобрить закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами". В части реформы законодательства относительно нацменьшинств ЕК указывает, что выполнены не все из рекомендаций Венецианской комиссии.

По неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.