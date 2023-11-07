"Новая почта" отчиталась о 3,2 млрд прибыли с начала года

Логистическая компания "Новая почта" за первые 9 месяцев года получила чистую прибыль в 3,2 миллиарда гривен и увеличила количество грузов по сравнению с довоенным временем, сообщает Экономическая правда.

Компания доставила 290 млн посылок и грузов — на 10% больше, чем в аналогичный период довоенного 2021 года.

В течение всех 9 месяцев компания работала с прибылью. Чистый доход компании составил 25,75 млрд грн, операционная прибыль 2,74 млрд грн, чистая прибыль – 3,2 млрд грн.

"Новая почта" уплатила 6,4 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней. Общее количество налогов и сборов, перечисленных в бюджеты всех уровней группой компаний, составило 7,8 млрд. грн.

В развитие в Украине компания инвестировала 2,4 млрд. грн. Эти средства вложили в строительство и автоматизацию сортировочных центров, развитие IT инфраструктуры, открытие новых отделений, в том числе на прифронтовых и деоккупированных территориях.

За 9 месяцев открыто 1646 новых отделений и 1800 почтоматов. В настоящее время сеть Новой почты насчитывает почти 11 000 отделений и 14 600 почтоматов.

Также "Новая почта" продолжает комплексную помощь военным подразделениям, команде ГСЧС - как логистикой, так и закупками необходимого в их работе.

За 9 месяцев этого года в рамках программы Гуманитарная почта Украины было доставлено 600 тыс таких отправлений для 1780 фондов. Программа заключается в том, что компания за свой счет отправка для военных от благотворительных фондов и волонтеров.

Вместе с закупками для ВСУ, отчислениями на проект "Упакуй небо - прокачай ПВО" и другой помощью сумма благотворительных взносов компании составила 989 млн грн.