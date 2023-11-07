У Орбана обещают блокировать переговоры по членству Украины в ЕС
Политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования. Об этом он заявил в интервью нидерландской телерадиокомпании NOS, сообщает Европейская правда.
"Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с Европейским Союзом", – сказал он, добавив, однако, что более жесткий языковой закон все изменил.
"Мы будем блокировать до тех пор, пока проблема не будет решена", – заявил Орбан, отвечая на вопрос, будет ли Венгрия блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"Новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой", – заявил Орбан. Он имеет в виду недавно введенный в Украине закон, который обязывает меньшинства, а не только венгерское, получать не менее 70% образования на украинском языке. Таким образом, дети, которые растут в венгроязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в обучении, обеспокоены в Венгрии.
"Мы не можем с этим смириться", – заявил Балаш Орбан.
"Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз", – подчеркнул он.
По данным "Радио Свобода", Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В то же время другие три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.
Среди не полностью выполненных критериев – реформы законодательства в отношении нацменьшинств.
По данным Bloomberg, Еврокомиссия, скорее всего, будет рекомендовать странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз после выполнения всех семи критериев.