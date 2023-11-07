Нидерланды отправили в Румынию пять F-16 для обучения украинских пилотов

В Минобороны Нидерландов заявили, что пять нидерландских истребителей F-16 сейчас находятся на пути к Европейскому учебному центру F-16 (EFTC) в Румынии. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Нидерландов, сообщает Европейская правда.

Самолеты предназначены для подготовки румынских и украинских пилотов

Нидерланды выступили с инициативой создания EFTC и предоставляют для этого от 12 до 18 самолетов F-16. Истребители остаются собственностью Нидерландов.

В Минобороны напомнили, что вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды отвечают за координацию европейских усилий по предоставлению Украине истребителей F-16.

Ранее было объявлено, что компания Lockheed Martin обеспечит подготовку и техническое обслуживание самолетов.

"Учебный центр в Румынии сначала использует самолет для повышения квалификации нанятых инструкторов F-16. После этого начнется подготовка пилотов. Полеты осуществляются только в воздушном пространстве НАТО" , – говорится в сообщении.

Вскоре состоится торжественное открытие учебного центра, анонсировали в Минобороны Нидерландов.

Напомним, в конце октября США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16. В Пентагоне заявили, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 может длиться пять месяцев или дольше, в зависимости от скорости прогресса