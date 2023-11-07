Компания OpenAI представила новую версию Chat GPT

Компания OpenAI представила новую версию своей обширной языковой модели GPT-4 Turbo, сообщает Лига.net.

Эта модель может обрабатывать входящие данные, содержащие до 300 страниц текста, появился новый режим работы с изображениями, а также возможность загружать документы для анализа. Важной обновленной характеристикой является обновление данных, на основе которых модель учится: теперь она актуализирована до апреля 2023 года.

Использование GPT-4 Turbo для разработчиков будет дешевле в три раза, поскольку новая модель позволяет снизить затраты на токены ввода и вывода.

Компания также сообщила, что ChatGPT уже пользуются более 100 миллионов активных пользователей в неделю. OpenAI предоставляет защиту своим клиентам, включая оплату расходов, связанных с судебными исками по нарушению авторских прав.

Компания также представила "мини-ChatGPT" – инструменты для выполнения отдельных задач, которые могут создавать даже непрограммисты.