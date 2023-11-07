В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на границе с Польшей

Польша не принимает грузовики из Украины, которые идут через пункт пропуска "Ягодин", а через ЧП "Краковец" и "Раву-Русскую" движение грузового транспорта есть. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, комментируя ситуацию на границе в связи с акцией протеста польских перевозчиков, сообщает Укринформ.

"Осложнение движения отмечается на всех трех направлениях... В пункте пропуска "Ягодин" польская сторона не принимает грузовики, идущие из Украины, а также мы не отмечаем, что идет интенсивный поток из Польши в Украину. Возможно, несколько транспортных средств в час прибывают из Польши, но в пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская" все же движение грузовиков из Украины в направлении Польши идет" , - сказал Демченко.

По его словам, также ограничено движение грузовиков из Польши в Украину. За час полный контроль с обеих сторон границы проходят лишь несколько транспортных средств, прибывающих из Польши.

Спикер ГПСУ отметил, что вчера, после начала акции польских перевозчиков, очередей на въезд в Украину не наблюдалось. А ближе к вечеру с той стороны границы начали скапливаться грузовики, ехавшие в направлении Украины.

"По состоянию на утро больше всего их было на направлении пункта пропуска "Ягодин", где около 160 автомобилей ожидали возможность пересечь границу. По направлению пункта пропуска "Краковец" около 100 грузовиков на утро было. И по направлению "Равы Русской" - около 50 автомобилей" , – отметил Демченко.

Он добавил, что участники акции не препятствуют движению автобусов, легкового транспорта.