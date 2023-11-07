В правительстве ожидают "сдержанной" оценки в отчете ЕС и предостерегли от эмоций

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предупредила, что формулировки относительно прогресса Украины в долгожданном отчете Еврокомиссии будут "сдержанными", но финальное решение лидеров по открытию переговоров еще впереди, сообщает Европейская правда.

Стефанишина отметила, что в публичных комментариях по поводу ожидаемого отчета "много эмоций".

"В комментариях вокруг ожидаемого отчета Европейской комиссии много эмоций и мало понимания пути, который открылся перед нами 23 июня прошлого года. Живя в постоянных "эмоциональных качелях", мы часто склонны к категоричным оценкам. За критикой мы не слышим похвалы; а концентрируясь на отдельных вещах, теряем из виду основное" , - отметила вице-премьер.

По словам Стефанишиной, отчет расскажет о прогрессе Украины и наметит шаги, которые нужно предпринять.

"Но формулировки будут сдержанны. И в этом контексте отмечу три вещи: 1) Украина является частью более широкого политического пазла расширения, и отчет будет именно об этом; 2) реформы должны продолжаться, исчерпывающего списка задач не будет; 3) Отчет ЕК – это только основа, решение об открытии переговоров будет приниматься лидерами ЕС в декабре. Нам может это не нравиться, мы можем с этим не соглашаться и даже считать несправедливым, но что важно, мы, Украина, уже подняли чрезвычайно высоко планку для всех стран расширения" , – отметила она.

Стефанишина пообещала предоставить подробные комментарии по содержанию отчета после его официальной публикации 8 ноября.