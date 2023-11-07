В Украине откроют новый лагерь для российских пленных, им не хватает места

В Украине в ближайшее время откроют новый лагерь для содержания военнопленных, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает проект "Хочу жить" в соцсетях.

"Из-за большого количества российских военнопленных, в ближайшее время в Украине открывается новый лагерь для содержания военнопленных. Параллельно с этим ведутся работы по подготовке к запуску еще одного лагеря.

Увеличение количества военнопленных связано как с ситуацией на фронте, ухудшением мотивации российских солдат, так и из-за блокирования обменов военнопленными российской стороной".

Сообщается, что условия в новом лагере будут отвечать всем требованиям норм международного гуманитарного права.

Проект уверяет, что российских военных обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом представителей Международного комитета Красного креста. Сам лагерь расположен в глубоком тылу, поскольку это предусмотрено Женевскими конвенциями.

"Содержание военнопленных будет исключительно в специально отведенных для этого местах предусмотрено Женевскими конвенциями. В отличие от РФ, Украина придерживается международных гуманитарных норм.

Тогда как российская сторона, например, удерживает украинских военных в обычных тюрьмах и исправительных колониях вместе с заключенными, порой в нечеловеческих условиях, не уважая и фактически не признавая их статуса военнопленного".