В ЕС прокомментировали блокаду польских перевозчиков границы с Украиной

Еврокомиссия находится в контакте с украинскими и польскими властями с целью оценки ситуации вокруг блокирования польскими перевозчиками трех крупнейших пунктов пропуска на границе между Польшей и Украиной. Об этом в Брюсселе на брифинге сказал спикер Европейской комиссии Адальберт Янц, сообщает Укринформ.

"Это – то, что мы совершенно точно держим в поле нашего зрения. Мы контактируем как с украинскими, так и с польскими властями, чтобы оценить ситуацию. Но сейчас я не могу сказать вам больше, поскольку эти контакты продолжаются" , – прокомментировал Янц вопрос по блокированию польскими перевозчиками границы с Украиной.

Как сообщалось, в понедельник польские перевозчики начали блокаду движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе между Польшей и Украиной: "Корчева-Краковец", "Гребенное-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин".

Организатор протеста вблизи пункта пропуска "Корчева-Краковец" Томаш Борковский заявил, что будет блокироваться проезд грузовых автомобилей, однако гуманитарную и военную помощь для Украины будут пропускать. По его словам, протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило 7 ноября, что польские перевозчики продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной, и украинская сторона до сих пор не получила официальных требований от протестующих.

Отмечалось, что из информации, доступной из сообщений медиа и соцсетей, среди требований польских митингующих: отмена транспортного безвиза – то есть возврат к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых, доступ к системе "Шлях".

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что блокировка движения грузовиков вблизи трех крупнейших автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе является "ударом в спину Украине" и ставит под угрозу функционирование "коридоров солидарности", по которым зерно транспортируется в третьи страны.