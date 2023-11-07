Восстановить водительские права можно еще в одной стране ЕС
Украинское водительское удостоверение теперь можно восстановить в Чехии.
Об этом сообщает министерство внутренних дел Украины.
Восстановить утраченное удостоверение можно в ГП "Документ" по адресу: Прага, площадь Республики 656/8 ТЦ Котва (ОС Kotva).
Какие документы нужны для восстановления водительского удостоверения?
- Паспорт гражданина Украины с указанным местом жительства;
- Идентификационный номер;
- Документ, подтверждающий изменение личных данных (при их изменении).
Что необходимо для выдачи документа?
- Записаться в электронную очередь на сайте ГП "Документ";
- Предоставить администратору необходимые документы;
- Администратор сделает фото и оформит заявку;
- После одобрения заявки в сервисном центре МВД вы получите новый документ.
Напомним, что кроме Чехии, украинские водители могут возобновлять и обменивать свои водительские удостоверения в Польше, Германии, Испании и Турции.