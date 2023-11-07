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Восстановить водительские права можно еще в одной стране ЕС

Восстановить водительские права можно еще в одной стране ЕС
Фото: Чехия/Рixabay

Украинское водительское удостоверение теперь можно восстановить в Чехии.

Об этом сообщает министерство внутренних дел Украины.

Восстановить утраченное удостоверение можно в ГП "Документ" по адресу: Прага, площадь Республики 656/8 ТЦ Котва (ОС Kotva).

Какие документы нужны для восстановления водительского удостоверения?

  • Паспорт гражданина Украины с указанным местом жительства;
  • Идентификационный номер;
  • Документ, подтверждающий изменение личных данных (при их изменении).

Что необходимо для выдачи документа?

  1. Записаться в электронную очередь на сайте ГП "Документ";
  2. Предоставить администратору необходимые документы;
  3. Администратор сделает фото и оформит заявку;
  4. После одобрения заявки в сервисном центре МВД вы получите новый документ.

Напомним, что кроме Чехии, украинские водители могут возобновлять и обменивать свои водительские удостоверения в Польше, Германии, Испании и Турции.

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