Восстановить водительские права можно еще в одной стране ЕС

Украинское водительское удостоверение теперь можно восстановить в Чехии.

Об этом сообщает министерство внутренних дел Украины.

Восстановить утраченное удостоверение можно в ГП "Документ" по адресу: Прага, площадь Республики 656/8 ТЦ Котва (ОС Kotva).

Какие документы нужны для восстановления водительского удостоверения?

Паспорт гражданина Украины с указанным местом жительства;

Идентификационный номер;

Документ, подтверждающий изменение личных данных (при их изменении).

Что необходимо для выдачи документа?

Записаться в электронную очередь на сайте ГП "Документ"; Предоставить администратору необходимые документы; Администратор сделает фото и оформит заявку; После одобрения заявки в сервисном центре МВД вы получите новый документ.

Напомним, что кроме Чехии, украинские водители могут возобновлять и обменивать свои водительские удостоверения в Польше, Германии, Испании и Турции.