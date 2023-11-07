Цены на газ в Украине растут четвертый месяц подряд: сколько стоит топливо

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за октябрь 2023 года. Стоимость составила 15 196 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 2,3% больше, чем месяцем ранее, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные министерства.

Таким образом, газ дорожает четвертый месяц подряд. Однако за последний год цена опустилась в 2,5 раза.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены на газ

После резкого роста с середины 2021 года цены на газ с начала 2023 года в Европе упали, и в настоящее время рынок прогнозирует уровень около 50 евро/МВтч (около 550 долларов за тысячу кубометров) зимой 2023-2024 годов, что представляет собой снижение на 30% по сравнению с зимой 2022-2023 годов.

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также более сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены упадут на 61,9% до 517,1 долларов за тысячу кубометров, в 2024 году вырастут на 2,9% до 532,3 долларов, в 2025 году упадут на 18,9% до 431,8 долларов.