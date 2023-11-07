СМИ: Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации
Президент Украины Владимир Зеленский не приедет 7 ноября в Израиль, как планировалось ранее, из-за утечки информации, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Times of Israel.
Сообщается, что новость о приезде Зеленского просочилась на выходных, что привело к переносу визита.
Израильские дипломатические источники сообщают, что его визит все еще ожидается, но дата на данном этапе не определена.
Один из израильских чиновников заявил, что "если президент Зеленский приедет, его встретят с распростертыми объятиями".
Напомним:
- 5 ноября стало известно, что Зеленский планировал приехать в Израиль на следующей неделе, но эта поездка зависла из-за утечки новостей израильского канала.
- В октябре СМИ сообщали, что Израиль ответил отказом на запрос Офиса президента относительно просьбы дать согласие на официальный визит Зеленского в страну после нападения со стороны исламистской группировки ХАМАС. В ноябре израильские медиа сообщили, что подготовка к визиту Зеленского в Израиль идет "полным ходом".