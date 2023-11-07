Стефанишина ответила на угрозы Будапешта блокировать вступление Украины в ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что политические заявления Будапешта о "блокаде вступления" Украины в ЕС "не помешают реальной работе" в вопросе языка образования венгерского меньшинства в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала в комментарии ЕП, комментируя заявление из Будапешта о намерениях блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.

Вице-премьер напомнила, что в сентябре впервые за долгое время состоялась встреча украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования, где подробно проговорили вопросы образовательного процесса. За несколько месяцев до того Верховная Рада продлила переходный период для внедрения новой модели образования, как рекомендовала Венецианская комиссия.

"Мы отправили в Будапешт специальную делегацию, где представили венгерским коллегам наше видение. По результатам встречи украинская сторона сформировала четкую дорожную карту относительно дальнейших шагов. Подготовлен и зарегистрирован в Верховной Раде законопроект. Еврокомиссия тоже получила соответствующие документы и ознакомилась с ними.

С тех пор мы в постоянном контакте с венгерской стороной и уверены, что политические лозунги не помешают реальной работе, которую мы делаем ежедневно ради представителей национальных сообществ Украины", – отметила Ольга Стефанишина.

Напомним, политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.

Также вице-премьер предостерегла от эмоций из-за оценки в отчете Еврокомиссии, который обнародуют 8 ноября, и напомнила, что финальное решение об открытии переговоров будет в декабре.