В Минздраве уточнили, какой вид COVID обнаружили в Ровенской области

В Украине на территории Ровенской области был зарегистрирован случай нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола". Этот штамм обнаружили у молодого человека в возрасте 20-ти лет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Система эпидемиологического надзора построена так, что почти из каждой области мы еженедельно получаем определенный набор образцов от пациентов, заболевших любыми острыми респираторными инфекциями. Проводится их секвенирование и мы идентифицируем, какой это конкретно штамм" , - сказал Кузин.

По его словам, такая работа не останавливалась с начала широкомасштабной войны и это дает возможность прогнозировать развитие эпидемической ситуации. Как раз на этой неделе было впервые зафиксировано появление вируса "Пирола" на территории Украины в Ровенской области.

"Но мы понимаем, что "Пирола", "Эрис" и все остальные - это все отклонения от базовой линии "Омикрона". И все эти штаммы имеют определенные общие характеристики. Они заключаются в том, что каждая новая мутация приводит к тому, что вирус еще быстрее передается от человека к человеку, ему еще больше удается прятаться от иммунного ответа и все больше людей, которые прошли даже полный курс вакцинации имеют риск заболеть, но все равно у них сохраняется защитное действие вакцины" , - сказал главный государственный санитарный врач.

Он уточнил, что люди, которые имеют полный курс вакцинации, все равно переносят инфекцию или в легкой форме, или не болеют вообще.

Что известно о "Пироле"

Новый субвариант вируса (BA.2.86) под названием "Pirola" впервые был зафиксирован летом в Израиле, затем его обнаружили в США, Дании и Великобритании. В августе ВОЗ опубликовала оценку риска нового штамма коронавируса, как требующего мониторинга на уровне каждой страны.

Симптомы субварианта "Пиролы" такие же как и при других вариантах COVID-19 - насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь.

Что этому предшествовало

Ранее глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что в его регионе якобы зафиксировали новый подвид коронавируса штамма Омикрон - "Арктур".

Этот субвариант COVID-штама Омикрон, впервые обнаруженный в январе 2023 года в Индии, быстро распространился по миру. Характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, который в 1,2 раза больше, чем близкий штамм Kraken.