У Байдена просят Конгресс поддержать почти $12 млрд бюджетной помощи Украине

Министр финансов США Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, государственный секретарь Энтони Блинкен и директор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали Конгресс утвердить выделение Украине 11,8 миллиарда долларов бюджетной поддержки, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в совместном письме должностных лиц Белого дома

Ключевые чиновники администрации Джо Байдена объясняют, что прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с ее успехами на поле боя, "обеспечивая функционирование правительства и экономики и позволяя Украине сосредоточить свои ресурсы на обороне".

В письме указывается, что сумма этой поддержки, о которой просит Белый дом, меньше, чем выделенная в 2023 году – 14,4 миллиарда долларов, в связи с "инвестициями США в успех Украины и работе по привлечению помощи от других стран".

"Украина приняла болезненные меры для ликвидации несущественных расходов и военных расходов составляют более 100% ее налоговых поступлений, что делает ее полностью зависимой от внешней поддержки для дальнейшего функционирования правительства и экономики", – указывают чиновники.

Они добавили, что 11,8 миллиарда долларов – это минимальная сумма, необходимая для покрытия базовых потребностей Украины, и хотя Канада и страны ЕС оказывают большую поддержку, если считать в процентах от ВВП, "этих и других источников недостаточно", чтобы покрыть дефицит украинского бюджета.

Отдельно чиновники Белого дома отмечают подотчетность и контроль за тем, как расходуются средства на бюджетную поддержку Украины, а также то, что они подталкивают Киев к реформам, направленным на борьбу с коррупцией.

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть из этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.

Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.