Расследовать гибель помощника Залужного будет ГБР
Расследовать гибель помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова от взрыва гранаты будет Государственное бюро расследований, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Национальная полиция, пресс-служба ГБР в комментарии УП.
"Уголовное производство по взрыву гранаты, который привел к гибели военнослужащего, направлено в ГБР".
Сообщается, что 7 ноября подследственность в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР полицией Киевской области по факту подрыва гранаты в селе Чайки Киевской области, что привело к гибели военнослужащего, прокуратурой была определена за Государственным бюро расследований.
В пресс-службе ГБР "Украинской правде" подтвердили эту информацию и отметили, что в квалификации производства (открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины) добавилась еще одна статья (ч.4 ст. 410 "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения").
Что предшествовало: Спецпрокуратура Центрального региона сообщила о начале расследования по факту трагедии. Отмечалось, что по данным следствия, 6 ноября Частяков вернулся домой с подарками от коллег, среди которых был подарочный ящик, в котором среди прочего находилось 6 гранат западного образца с маркировкой Д5.
Одну из гранат взял в руки сын военнослужащего. Забирая у ребенка боеприпас, офицер выдернул кольцо, что спровоцировало взрыв. 39-летний майор ВСУ погиб на месте. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями, 11-летняя дочь получила незначительные телесные повреждения.
На месте происшествия правоохранители изъяли еще 5 подобных гранат.
В МВД говорят, что мужчина, который подарил гранаты погибшему помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майору Геннадию Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности гранат.
Предыстория:
- Вечером в понедельник 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.
- Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
- Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
- Собеседник УП в Генштабе отмечает, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.