В Сумской области изменили время комендантского часа: что известно

В Сумской области приняли решение изменить время комендантского часа с 9 ноября. Теперь жителям запрещено покидать свои дома с 23:00 до 5:00, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал председатель областной государственной администрации - начальник областной военной администрации Владимир Артюх.

Он внес изменения в распоряжение от 25.05.2023 № 205-ОД "О введении комендантского часа".

"Установили с 00:00 09.11.2023 на территории Сумской области комендантский час с 23:00 до 05:00 часов, в том числе путем запрета пребывания граждан в установленный период суток на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков, а также pyxy транспортных средств" , - говорится в тексте.

Отметим, что до 9 ноября в Сумской области комендантский час действует с 23:00 до 04:00.

Штрафы за нарушение комендантского часа

Напомним, в Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа.

Нардепы зарегистрировали в Верховной раде законопроект №10195﻿. Его наработали вместе с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.

Цель закона - установить ответственность за нарушение комендантского часа для граждан и предпринимателей.

В парламенте объяснили, что предлагается ввести штрафы: