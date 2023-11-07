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Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с российским олигархом Фридманом

Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с российским олигархом Фридманом
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против ряда компаний, связанных с подсанкционным российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнерами, сообщает Экономическая правда.

Указ №739/2023 от 7 ноября опубликован на официальном сайте президента.

Согласно ему санкции в виде блокирования активов, предотвращения выведения капиталов и увеличения уставного капитала украинских дочерних предприятий на 10 лет применены в отношении:

  • Sogeral Foundation;
  • Haberfield Limited;
  • CTF Holdings S.A;
  • Slavisilla Holdings Limited;
  • Dendar Investment Fund Limited.

Санкции на 2 года ввели против компаний:

  • Alfa Finance Holdings Limited;
  • Erasmony Limited;
  • Rissa Investments Limited;
  • International Distribution Systems Limited.

Rissa Investments Limited и International Distribution Systems Limited контролируют крупнейшего производителя минеральных вод в Украине ЧАО "ИДС", производящего продукцию под брендами "Миргородская" и "Моршинская".

Напоминаем:

Единый акционер компании "Киевстар" - глобальный цифровой оператор VEON оспаривает в суде арест корпоративных прав "Киевстара" и отрицает контроль со стороны Фридмана и Авена.

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