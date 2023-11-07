Кулеба прокомментировал угрозы Венгрии заблокировать вступление Украины в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал угрозы Венгрии блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за вопросов нацменьшинств, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба сказал в Брюсселе во время общения с журналистами.

По словам главы МИД, "ни для кого не секрет, что вопрос национальных меньшинств принципиально продвигается Венгрией и именно в венгерском видении".

"Но давайте решать проблемы по мере их поступления. Я еще раз подчеркиваю, что сейчас мы видим, что выходим на декабрь на решение Европейского совета об открытии переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе", – добавил он.

Кулеба указал, что каждая страна-член Евросоюза "будет пробовать разыграть ситуацию" с дальнейшим расширением ЕС "тем или иным способом в своих интересах".

Накануне политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала "ЕвроПравде", что политические заявления Будапешта о "блокаде вступления" Украины в ЕС "не помешают реальной работе" в вопросе языка образования венгерского меньшинства в Украине.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия, скорее всего, будет рекомендовать странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз после выполнения всех семи критериев.