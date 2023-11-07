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Арахамия: Рада на этой неделе уволит министра спорта Гутцайта

Арахамия: Рада на этой неделе уволит министра спорта Гутцайта
Фото: Мінмолодіспорту

На этой неделе Верховная Рада уволит министра спорта Вадима Гутцайта, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.

"Попробую быть более быстрым чем Железняк и анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ".

Источники "УП" указывают, что речь идет о министре спорта Гутцайта.

Предыстория:

  • В ноябре 2022 года Гутцайт стал президентом Национального олимпийского комитета Украины.
  • В августе 2023 года Гутцайт заявил, что Украина готова участвовать в Олимпийских играх в Париже следующим летом, даже если там будут спортсмены из России и Беларуси под нейтральным флагом.

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