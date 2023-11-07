Арахамия: Рада на этой неделе уволит министра спорта Гутцайта
На этой неделе Верховная Рада уволит министра спорта Вадима Гутцайта, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.
"Попробую быть более быстрым чем Железняк и анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ".
Источники "УП" указывают, что речь идет о министре спорта Гутцайта.
Предыстория:
- В ноябре 2022 года Гутцайт стал президентом Национального олимпийского комитета Украины.
- В августе 2023 года Гутцайт заявил, что Украина готова участвовать в Олимпийских играх в Париже следующим летом, даже если там будут спортсмены из России и Беларуси под нейтральным флагом.