МВД: До конца 2024 года сервис 112 будет работать по всей Украине

В Украине до конца 2024 года сервис 112 станет доступен во всех регионах. Это единственный номер для всех чрезвычайных ситуаций – альтернатива горячим линиям 101, 102, 103 и 104, сообщает Деловая столица.

Об этом 7 ноября сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Запуск службы 112 – это шаг по приближению к стандартам ЕС. Четыре месяца назад единый номер был запущен для жителей Киева, а с сентября — Киевской области. За это время поступило около 280 тысяч вызовов: 15% из них перенаправили в соответствующие подразделения. Около 85% вызовов имели консультационный характер.

Клименко объяснил, что запуск линии 112 позволил разгрузить операторов экстренных служб от непрофильных звонков.

Также на линию 112 могут обратиться и люди с нарушением слуха или речи, воспользовавшись видеосвязью — в течение четырех месяцев операторы 112 отработали почти 4 тысячи вызовов на жестовом языке.