Умеров прокомментировал заявление Арьева об увольнении Залужного
Министр обороны Рустем Умеров сравнил заявление народного депутата от "ЕС" Владимира Арьева об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с работой российских пропагандистов, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение Умерова.
"Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество - это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты.
Информационная война является составляющей российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня стоит сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство".
Предыстория:
- Ранее во вторник нардеп "ЕС" Арьев со ссылкой на "надежный источник" заявил, что министр обороны внес представление на Ставку Верховного Главнокомандующего об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- Позже он заявил, что снимает этот пост, поскольку "из многих других источников говорят, что это не так".
- Вечером лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины, заявил, что сейчас украинцы не имеют права на "политические игры, хайп и выборы".