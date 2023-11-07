Кулеба: В ЕС представили свое видение возможной формы спецтрибунала для РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ЕС представили ему свое видение возможной формы спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время общения со СМИ в Брюсселе.

По словам Кулебы, видение Евросоюза относительно возможной формы специального трибунала для преследования преступления агрессии РФ против Украины представил ему еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Европейский Союз очень долго работал над этим вариантом. Сегодня я получил возможность подробно проговорить формат этого трибунала", – сказал Кулеба в общении с журналистами в Брюсселе.

Детали этого предложения он не раскрыл.

Кулеба отметил, они договорились провести дополнительные обсуждения, чтобы оценить это предложение с юридической и политической точки зрения.

"Не знаю еще, чем эта дискуссия завершится, но это точно сдвиг с "мертвой точки", где находилась дискуссия в течение определенного времени", – добавил он.

Как известно, украинская власть признала, что не сможет заручиться поддержкой для предложенного ею формата трибунала на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН, зато согласилась на несколько видоизмененный формат так называемого "гибридного трибунала".

По мнению главы МИД Украины, "гибридный трибунал" не дает ответа, как наказать высшее руководство России.