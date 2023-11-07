Минобороны Израиля: Лидер боевиков группировки ХАМАС окружен в бункере
Лидер боевиков группировки ХАМАС Яхья Синвар окружен в бункере. Сейчас он находится в Секторе Газа, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает Sky News.
Он подтвердил, что силы ЦАХАЛа находятся в центре города Газа.
Также он добавил, что лидер ХАМАСа в Секторе Газа Яхья Синвар окружен в бункере.
Но где именно расположен этот бункер, министр не уточнил.
Яхья Ибрагим Хассон Синвар
Нынешний лидер боевиков группировки ХАМАС в Секторе Газа и один из основателей военного крыла организации.
Был одним из соучредителей аппарата безопасности.
Война в Израиле
В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".
В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.
По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.
Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа. при этом о прекращении огня речь не идет.