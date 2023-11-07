В Польше заявили, что без решения по эксгумациям Украине "нечего мечтать" о ЕС

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины ей "нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз", сообщает Европейская правда.

Такое Яблонский сказал во вторник в интервью Radio ZET

Разговор заместителя главы польского МИД коснулся эксгумации захоронений поляков, погибших во время Волынской трагедии (в Польше эти события называют Волынской ризнаниной), на территории Украины.

"Я скажу нашу позицию. По моему мнению, без решения этого вопроса – и многие украинцы это уже тоже осознают – Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной", – заявил Яблонский.

На уточняющий вопрос, являются ли эксгумации условием поддержки Польшей вступления Украины в ЕС, чиновник ответил уклончиво.

"Я не люблю говорить об условиях. Я говорю о реальности: если мы должны быть в одном союзе со страной, с которой у нас есть значительный спор, то спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать", – добавил польский чиновник.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский пообещал отменить введенный предыдущей украинской властью запрет на эксгумации и поиски останков польских жертв на территории Украины, что стало ответом на снос памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье. Первые поисковые работы во Львове возобновили в ноябре 2019 года. Украинская сторона выдачи следующих разрешений обусловила восстановлением оскверненной в январе 2020 года могилы воинов УПА в Монастыре. Уничтоженную надгробную плиту тогда восстановили, но без списка имен воинов УПА, погибших в боях с советским НКВД.

В конце октября стало известно, что Польша направила украинским властям просьбу об эксгумации останков поляков, погибших в 1945 году, после обнаружения захоронения на территории ныне несуществующего села Пужники на Тернопольщине.

Опросы свидетельствуют, что более 60% поляков хотят, чтобы Украина разрешила неограниченную эксгумацию жертв Волынской трагедии.