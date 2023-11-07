Из небезопасных громад Купянского района эвакуировали 201 ребенка - Синегубов
Из небезопасных громад Купянского района Харьковской области эвакуировали семьи, в которых 201 ребенок, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В Харькове семьям оказывают юридическую, психологическую и гуманитарную помощь. В области зарезервировано более 3500 мест размещения. При необходимости это количество можно увеличить до 7000".
По словам Синегубова, Россия пытается уничтожить дорожную инфраструктуру из города Купянск, что усложняет маршруты для эвакуации.
Предыстория:
- В октябре из десяти населенных пунктов Харьковской области была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Тогда отмечали, что речь идет о 275 детях.