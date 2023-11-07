Эстония сделала еще один шаг для одобрения конфискации замороженных активов РФ

Конституционная комиссия Рийгикогу – парламента Эстонии – во вторник одобрила подготовленный правительством законопроект, который позволит направить на восстановление Украины замороженных российских активов, находящихся под международными санкциями, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает ERR.

Комиссия Рийгикогу решила поддержать и направить законопроект к рассмотрению в парламенте на первое чтение. Это означает, что для вступления его в силу он еще должен заручиться поддержкой депутатов и получить подпись президента.

Председатель конституционной комиссии парламента Эстонии Хендрик Йоханнес Террас во время слушания объяснил, что на внутригосударственном уровне нужно вносить уточнения в законы, "чтобы никто не смог найти лазейки в уже действующих санкциях".

"Также необходимо создать регулирование, которое позволило бы использовать для возмещения нанесенного Украине войной ущерба активы, замороженные в Эстонии на основании международных санкций", – добавил он.

Напомним, правительство Эстонии в прошлом месяце одобрило поправку к Закону о международных санкциях, которая предусматривает внутригосударственные правила использования замороженных активов подсанкционных лиц, чтобы возместить убытки, которые российская война нанесла Украине.

Согласно законопроекту, замороженные российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб от войны. Для применения этого механизма требуется международное соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм.

В Эстонии пока на основании международных санкций было заморожено активов на сумму около 38 миллионов евро.