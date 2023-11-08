Курс валют НБУ на 8 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 7 ноября, снизился до отметки 36.04 за 1 доллар.
Евро подешевел на 24 коп до 38.48 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 3.90 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 36 коп до 44.31 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 39.98 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 4 коп до 8.63 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.037100
|EUR
|Евро
|38.484000
|RUB
|Рубль
|0.390260
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.309400
|CHF
|Швейцарский франк
|39.979000
|PLN
|Польский злотый
|8.626500