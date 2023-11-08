Курс валют НБУ на 8 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 7 ноября, снизился до отметки 36.04 за 1 доллар.

Евро подешевел на 24 коп до 38.48 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.90 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 36 коп до 44.31 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 39.98 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 4 коп до 8.63 за 1 польский злотый.