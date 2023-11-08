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Курс валют НБУ на 8 ноября

Курс валют НБУ на 8 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 7 ноября, снизился до отметки 36.04 за 1 доллар.

Евро подешевел на 24 коп до 38.48 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.90 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 36 коп до 44.31 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 39.98 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 4 коп до 8.63 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.037100 --0.006
EUR Евро 38.484000 --0.237
RUB Рубль 0.390260 +0.001
GBP Фунт стерлингов 44.309400 --0.362
CHF Швейцарский франк 39.979000 --0.162
PLN Польский злотый 8.626500 --0.043

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