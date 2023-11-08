Франция планирует выделить 200 млн евро в поддержку ВСУ – министр обороны

Правительство Франции намерено дополнительно выделить в фонд поддержки Украины 200 миллионов евро, чтобы украинская армия имела возможность продолжить закупку французского оборудования.﻿ Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню во время выступления перед Национальным собранием, сообщает Украинская правда.

"Вы проголосовали в комитете за поправку, которая открывает дополнительные 200 миллионов евро для Фонда поддержки Украины" , – сказал он.

По словам министра, это продолжение является частью запланированного на среду рассмотрения финансового законопроекта, который предусматривает корректировку ассигнований на текущий финансовый год.