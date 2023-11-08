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780 военных и 29 артсистем – данные Генштаба о потерях РФ в сутки

780 военных и 29 артсистем – данные Генштаба о потерях РФ в сутки
Фото: Facebook

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли в Украине примерно 780 военных, 8 танков, 29 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 307 640 (+780) человек,
  • танков − 5 301 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 996 (+22) ед,
  • артиллерийских систем − 7 439 (+29) ед,
  • РСЗО − 872 (+3) ед,
  • средств ПВО − 572 (+2) ед,
  • самолетов − 322 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5567 (+10) ед,
  • крылатых ракет − 1 556 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 814 (+47) ед,
  • специальной техники – 1 054 (+5) ед.

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