780 военных и 29 артсистем – данные Генштаба о потерях РФ в сутки
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли в Украине примерно 780 военных, 8 танков, 29 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 307 640 (+780) человек,
- танков − 5 301 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 9 996 (+22) ед,
- артиллерийских систем − 7 439 (+29) ед,
- РСЗО − 872 (+3) ед,
- средств ПВО − 572 (+2) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5567 (+10) ед,
- крылатых ракет − 1 556 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 814 (+47) ед,
- специальной техники – 1 054 (+5) ед.