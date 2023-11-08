Румыния готовит инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16 – ВСУ

В Румынии идет подготовка необходимой инфраструктуры для обучения украинских пилотов на самолетах F-16. В свое время необходимо будет создать аналогичные обучающие центры и в Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Формируется центр подготовки пилотов в Румынии. Для того чтобы он формировался, нужно обеспечить базу, обеспечить ее авиационными симуляторами, авиационными тренажерами, а также учебно-боевыми самолетами F-16, то есть двухместными, которые будут составной частью этого центра. Партнеры последовательны и обеспечивают эту страну этими средствами формируют всю необходимую инфраструктуру" , - сказал Игнат.

Спикер отметил, что Украина, которая является будущим членом Альянса, также должна будет создавать учебные центры для пилотов на своей территории.

"В Украине тоже очевидно будут созданы такие центры, возможно не один, а несколько таких центров, где будут учиться. То, что уже предоставляют самолеты, потому что венцом обучения является пилотирование и для этого, чтобы овладеть истребителем нужны полеты с инструктором. Сейчас партнеры уже начинают поставки этих самолетов, для того чтобы украинские военные, которые учатся и в США, и в Европе могли через некоторое время учиться и там (в Румынии – ред.)" , - отметил он.

Игнат также отметил, что по процессу обучения и подготовки пилотов продолжается постоянно.