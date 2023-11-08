В США прокомментировали заявление Зеленского о выборах во время войны

Государственный департамент США с пониманием относится к словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что война – не лучшее время для проведения выборов. Об этом заявил представитель Госдепа Ведант Патель, сообщает Европейская правда.

"Я думаю, что важно помнить, что Украина оказалась в таком положении, потому что Россия продолжает вести свою полномасштабную незаконную войну против Украины. Украина и ее народ борются за выживание" , – заявил он.

Патель также напомнил, что почти 20 процентов территории Украины оккупированы, а десятки миллионов украинских граждан являются перемещенными лицами, многие из которых оказались за пределами страны как беженцы.

"Россия продолжает ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры по всей Украине. Мы также четко заявили нашим украинским партнерам о нашем обязательстве поддерживать не только Украину в ее борьбе, но и поддерживать осторожный и конституционный подход к сохранению демократии в военное время" , – отметил Патель.

Ранее Госдеп опроверг сообщения в СМИ о якобы обсуждении американской и европейской стороны с Украиной начала "мирных" переговоров с Россией.