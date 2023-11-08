Байден и Си Цзиньпин планируют встретиться 15 ноября

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры в Сан-Франциско 15 ноября. Об этом пишет японское издание Kyodo со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США, сообщает Укринформ.

По словам собеседника, Вашингтон и Пекин активно готовят на эту дату встреча Байдена и Си, которая состоится на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско 11 – 17 ноября.

В то же время, несмотря на сообщение Белого Дома о принципиальной договоренности по переговорам, Китай еще не подтвердил присутствие Си на предстоящем саммите АТЭС. В китайском дипломатическом ведомстве обещают объявить о поездке главы КНР в США "в свое время".

Байден и Си в предыдущий раз встречались год назад, в ноябре прошлого года на Бали, Индонезия, во время саммита "Группы 20" (G20).

Лидер Китая последний раз посещал Соединенные Штаты в апреле 2017 года.

Глава китайской дипломатии Ван Й 26-28 октября находился с визитом в США, где провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Главной целью трехдневного визита Ван была подготовка вероятной встречи Байдена и Си на полях саммита АТЭС.

Хотя разногласия по поводу основных острых вопросов остаются, Вашингтон и Пекин неоднократно заявляли, что стремятся "ответственно" руководить двусторонними отношениями, чтобы гарантировать, что их конкуренция не перерастет в конфликт.

Администрация Байдена стремится восстановить каналы связи между военными двух стран, чтобы уменьшить риск просчетов, но остается непонятным, достигнут ли Байден и Си договоренности об этом во время встречи на следующей неделе.

Две страны заявили, что хотят обсудить потенциальные сферы сотрудничества по глобальным вызовам, таким как изменение климата.

Однако они заняли разные позиции по войне России против Украины и конфликту, вспыхнувшему месяц назад между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.