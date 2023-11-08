В России заявили о задержании "сообщника украинской разведки" в Бурятии
Федеральная служба безопасности России заявила, что задержала в Бурятии "пособника украинских спецслужб", который уговаривал российских военнослужащих переходить на сторону Вооруженных сил Украины, сообщает Украинская правда.
"Пособник украинской разведки задержан в Бурятии, он склонял российских военных к переходу на сторону ВСУ", – говорится в сообщении.
ФСБ завела дело о государственной измене.
Российская спецслужба также обнародовала видео задержания и допроса мужчины.