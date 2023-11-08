В Chrome теперь можно посмотреть, сколько памяти используют вкладки

В Google Chrome добавил быстрый способ узнать, сколько памяти использует каждая вкладка. Эта функция доступна на Mac, Windows, ChromeOS и т.д, сообщает Экономическая правда.

Чтобы проверить использование памяти, необходимо навести курсор на вкладку. Эта функция помогает увидеть, какие страницы больше всего нагружают вашу систему.

Кроме названия страницы и домена, окно, которое появляется при наведении курсора на страницу на панели вкладок, теперь показывает "Использование памяти". К примеру, домашняя страница Google занимает 44 мегабайта памяти.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо обновить браузер до последней версии.