КНДР пригрозила Южной Корее войной из-за открыток

Конституционный суд Южной Кореи отменил запрет на пересылку за границу антипхеньянских листовок, в ответ на это Северная Корея пригрозила Сеулу вооруженным конфликтом, подобным тем, что происходят в Украине и на Ближнем Востоке. Об этом пишет южнокорейское издание Yonhup со ссылкой на государственное северокорейское агентство ЦТАК, сообщает Лига.net.

В сентябре Конституционный суд Южной Кореи постановил, что запрет на трансграничную кампанию по распространению листовок, предусмотренный пересмотренным Законом о развитии межкорейских отношений, неконституционный, поскольку он чрезмерно ограничивает право на свободу выражения взглядов.

В ответ ЦТАК заявило, что кампании по рассылке открыток с критикой режима диктатора КНДР Ким Чен Ына могут стать "катализатором" конца существования Южной Кореи.

"Позиция наших революционных вооруженных сил состоит в том, что мы должны пролить гораздо больший, чем в предыдущие разы, "огненный дождь наказания" не только на базу распространения листовок, но и на оплот марионеток" , – говорится в сообщении.

Пхеньян назвал кампанию по распространению открыток "злонамеренной психосоциальной войной".

"Нет никаких гарантий, что на Корейском полуострове не возникнут вооруженные конфликты, подобные продолжающимся в Европе и на Ближнем Востоке" , – добавляют в ЦТАК.

На протяжении многих лет беженцы из КНДР в Южной Корее и консервативные активисты посылали в соседнюю страну воздушные шары с открытками с критикой Ким Чен Ына. Пхеньян жестко реагировал на такие пропагандистские акции, опасаясь, что приток внешней информации может представлять угрозу для режима Кима.

В октябре 2014 года Северная Корея обстреляла из пулеметов такие воздушные шары, запущенные активистами. Некоторые пули упали на территорию Южной Кореи, не нанеся никому вреда. В июне 2020 года северокорейские военные взорвали межкорейский офис связи в своем пограничном городе Кесон из-за пропагандистских открыток с территории Южной Кореи.

В декабре 2020 года Сеул принял закон о прекращении кампаний по распространению листовок после угроз Пхеньяна в ответ на такие акции отменить военное соглашение от 2018 года, предусматривающее создание буферной зоны шириной несколько километров вдоль сухопутной и морской границы между двумя Кореями, в которой запрещено размещать войска, вооружение и военную технику и проводить военные учения.