В Раде рассказали, кто может возглавить Фонд госимущества

В Верховной Раде на этой неделе планируют назначить нового главу Фонда госимущества (ФГИУ), кандидат - глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Об этом заявил руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает Экономическая правда.

"Еще одно кадровое назначение недели - новый председатель Фонда Государственного Имущества Украины (ФГИУ). Кандидат - глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Надеюсь все успеем" , - написал он.

Виталия Коваля в сентябре 2019 года назначили главой Ровенской ОГА, с 24 февраля 2022 года - глава Ровенской ОВА.

По данным движения "Чесно", в 2020 году Коваль был кандидатом в мэры Ровно от "Слуги народа".

В 2016 году возглавил общественный союз "Ровенская областная федерация греко-римской борьбы".

До этого, с 2006 по 2019 год, Коваль возглавлял и был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгруп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО "Санако".

А в течение 2004-2006 годов работал в кредитном департаменте "Укргазбанка".

В 2003 году Коваль окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности банковское дело, с присвоением квалификации магистра банковского дела. В 2017 году получил степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.