СМИ назвали условия ЕС для начала переговоров о вступлении Украины

Еврокомиссия будет рекомендовать Европейскому совету начать с Украиной переговоры о вступлении. Это следует из последней версии проекта отчета о расширении, сообщает Радио Свобода.

Однако рамки переговоров Еврокомиссия рекомендует одобрить, когда Украина предпримет следующие шаги:

одобрит предложенный правительством закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;

исключит из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничивают полномочия этого органа по проверке имущества, приобретенного декларантами к вступлению на государственную службу;

одобрит закон о лоббировании, согласно европейским стандартам, в рамках деолигархизации;

одобрит закон, которым учтет остальные рекомендации Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, СМИ и образовании.

В проекте отчета также особо подчеркивается, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией путем дальнейших расследований и судебных приговоров.

Еврокомиссия будет отслеживать дальнейший прогресс и соответствие "во всех отраслях, связанных с открытием переговоров", – говорится в документе. Этот орган готов также приступить к необходимой подготовительной работе к переговорам.

Следующий отчет Еврокомиссия, говорится в проекте нынешнего, подготовит к марту 2024 года.

8 ноября Еврокомиссия озвучит оценку прогресса, достигшего Украиной на пути к членству в ЕС.

В ходе встречи Европейского совета 14 и 15 декабря может быть принято решение об открытии переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Из отчета по Украине – внутреннему документу Еврокомиссии, оказавшемуся в распоряжении издания, следует, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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