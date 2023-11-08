Заявление G7: Поддержка Украины не пошатнется, РФ будет под санкциями
Министры иностранных дел стран "Группы семи" во время сессии по Украине в Токио подтвердили намерение наращивать санкции против России и поддерживать Украину. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Японии, которая председательствовала на заседании, сообщает Украинская правда.
8 ноября министр иностранных дел Японии Йоко Камикава провела сессию "Украина" с участием министров иностранных дел G7 и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Во время заседания министры провели откровенную дискуссию о ситуации в Украине, включая оценку текущей ситуации и перспектив.
В начале заседания министр Камикава заявила, что даже в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке важно, чтобы G7 была единой в том, чтобы послать четкий сигнал международному сообществу:
"Наша непоколебимая приверженность поддержке Украины никогда не пошатнется".
После этого министр Камикава заявила, что Япония продолжит вводить дальнейшие санкции против России и поддерживать Украину.
Относительно помощи, министр пояснила, что Япония объявила и последовательно реализует общую сумму в 7,6 миллиардов долларов США на поддержку Украины. Она также пояснила, что Япония предоставила 2 автотрансформатора, которые помогут многим киевлянам зимой.
Она также отметила, что средне- и долгосрочная поддержка восстановления и реконструкции является чрезвычайно важной, и что Япония планирует провести японско-украинскую конференцию по вопросам содействия экономическому восстановлению в начале следующего года.
В результате дискуссии министры иностранных дел G7 согласились, что:
- G7 будет оставаться единой в своей позиции по введению жестких санкций против России и оказанию решительной поддержки Украине, даже в сегодняшней международной ситуации.
- G7 ускорит усилия для средне- и долгосрочного восстановления и реконструкции в единстве государственного и частного секторов.
- Необходимо продвигать процесс "Формулы мира" вместе с международными партнерами.