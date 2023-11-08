В Луганске подорвали авто с коллаборантом, он погиб
В Луганске произошел взрыв. На воздух взлетел автомобиль бывшего "начальника милиции" оккупантов Михаила Филиппоненко, он погиб, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
По словам сына оккупанта, которого цитирует Telegram-канал Readovka, взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко.
"В результате "депутат" получил ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
В сети публикуют фото с места взрыва авто так называемого "депутата ЛНР" Михаила Филипоненко.