Оккупанты обстреляли ТЭС в прифронтовой области - "ДТЭК"

Вечером 7 ноября русские войска обстреляли одну из теплоэлектростанций (ТЭС) в прифронтовой области.

Об этом сообщает компания "ДТЭК".

"В результате обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго в прифронтовой области. К счастью, обошлось без пострадавших" , – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что оборудование предприятия получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.

"В условиях атак врага энергетики ДТЭК Энерго продолжают делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго" , – отметили в компании.

Как отмечают в ДТЭК, последний раз россияне обстреливали одну из их ТЭС 30 октября.