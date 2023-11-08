Оккупанты обстреляли ТЭС в прифронтовой области - "ДТЭК"
Вечером 7 ноября русские войска обстреляли одну из теплоэлектростанций (ТЭС) в прифронтовой области.
Об этом сообщает компания "ДТЭК".
"В результате обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго в прифронтовой области. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.
В компании отмечают, что оборудование предприятия получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.
"В условиях атак врага энергетики ДТЭК Энерго продолжают делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", – отметили в компании.
Как отмечают в ДТЭК, последний раз россияне обстреливали одну из их ТЭС 30 октября.