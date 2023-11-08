В Раде назвали дату рассмотрения госбюджета-2024 во втором чтении

Верховная рада приступит к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2024 год во втором чтении 9 ноября. Согласно Бюджетному кодексу, окончательно бюджет нужно принять до 1 декабря.﻿ Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Кабинет министров 2 ноября подал в Верховную раду проект госбюджета-2024 ко второму чтению.

Доходная часть проекта госбюджета увеличена по сравнению с первым чтением на 22,2 млрд гривен до 1 768,5 млрд гривен. Расходы увеличены на 95,2 млн гривен 3 355 млрд гривен.

Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (на протяжении 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами) и миграционных процессов и т.д.

В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции - с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

"Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривны - в среднем за год 40,7 гривен за доллар до второго чтения по сравнению с 41,4 гривен за доллар в предварительном прогнозе" , – говорится в пояснительной записке к проекту.

К концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 гривен за доллар (предварительный прогноз - 44,2).