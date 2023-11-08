Минфин призвал противников перераспределения "военного" НДФЛ "вернуться в реальность"

Министр финансов Сергей Марченко считает, что противники перераспределения "военного" НДФЛ игнорируют масштаб финансовых проблем, с которыми столкнулась Украина, сообщает Лига.Финансы.

"Непонимание момента является проблемой. Почему-то у кого-то идет бурное восстановление от войны, а кто-то занимается банальным вопросом выживания на среднесрочную перспективу. Без отсутствия ясных и понятных перспектив относительно того, каким образом мы будем содержать военную машину и всю военную кампанию" , — сказал он во вторник на мероприятии Центра экономической стратегии.

Марченко считает, что в плане публичных финансов пространство для компромиссов закончилось.

"В марте-апреле 2022 года все были осторожны, не было политики. Я не знаю, что изменилось. По моему мнению, ситуация стала только хуже. С точки зрения наших перспектив она точно не лучше" , — сказал министр.

"Я не знаю, какие еще кому нужны компромиссы, чтобы этот вопрос наконец-то сдвинулся с места на один простой год. Я не прошу эти средства, чтобы их направить на дороги, какие-то экономические вопросы, хотя это тоже важно. Мы забираем средства с дорог полностью. Но сейчас не об этом, нам нужно создать условия, чтобы мы переломили ход военной кампании. Если это кому-то непонятно, я не вижу смысла в очередной раз об этом рассказывать и искать дополнительные аргументы" , — сказал Марченко.

Он добавил, что министерство и без того пошло на значительные уступки местным органам власти.

"Нам проще отказаться от всех этих обещаний, от дополнительной базовой дотации, реверсной дотации, оставить 4% НДФЛ в государственном бюджете и, возможно, это решение будет более целесообразным, чем убедить кого-то" , — сказал министр.

Марченко подчеркнул, что вопрос с публичными финансами – критический, учитывая потенциальную дыру в бюджете в размере $29 млрд.