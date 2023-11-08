Из Авдеевского коксохима эвакуировали работников, в укрытии остаются жители – МВА

С Авдеевского коксохимического завода были эвакуированы последние 16 сотрудников завода, которые обеспечивали его консервацию. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Суспільне.

"В единственном уцелевшем укрытии предприятия остаются еще 17 горожан, которые отказываются от эвакуации" , – заявил руководитель МВА.

Как рассказывал Барабаш, российские оккупанты накапливают силы и готовятся к третьей волне массированных атак, подтягивают и людей, и технику. Российское командование ставит задачу захватить территорию Авдеевского коксохимического завода.