Немецкое оружие завозят в Россию в обход санкций – расследование

С начала российской агрессии в Украине в РФ несмотря на санкции попало более 7 тысяч единиц гражданского огнестрельного оружия западных производителей и почти 8 миллионов боеприпасов к нему. Об этом свидетельствует расследование немецкого медиаресурса Correctiv, сообщает Европейская правда.

По данным авторов публикации, часть этого вооружения используется в войне РФ против Украины, что связано с лазейками в санкциях.

Расследователи обратили внимание на один из российских каналов в Telegram, представляющий торговый портал оружия и поставляющий его вагнеровцам, где есть фото с подписью: "Прибыла новая поставка снайперских винтовок". На нем можно увидеть винтовку и инструкции с указанием производителя – немецкой компании Blaser GmbH.

Кроме того, говорится в материале, с помощью каналов в Telegram можно отследить некоторые другие виды огнестрельного оружия западных производителей – пистолеты австрийского производителя Glock и автоматы типа AR-15.

Авторы расследования отмечают, что в то время как США сейчас строго ограничивают экспорт гражданского огнестрельного оружия, Германия не планирует вводить ограничения, хотя оружие попадает в РФ не напрямую, а через посредников в других государствах.

В ответ на расследование депутат Бундестага, заместитель председателя парламентской контрольной комиссии от оппозиционной ХДС Родерих Кизеветтер призвал правительство Германии присоединиться к США и также приостановить экспорт гражданского огнестрельного оружия – за исключением поставок в Украину и Израиль.