ВСУ: Авдеевка в полуокружении, россияне охотятся на украинскую артиллерию

Российские оккупанты продолжают точечные атаки пехотой в районе Авдеевки, копят боеприпасы и резервы для новых волн наступления. Об этом заявил представитель 110 отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, россияне ежедневно точечно атакуют пехотой.

"Разговоры об оперативной паузе тоже имеют место, они получили по зубам, ведут перегруппировку. Нагнали сюда 40 000 резервов личного состава, накапливают боекомплект всех калибров, пока не видно, чтобы отказались от планов захватить Авдеевку" , — сказал Коцуконь.

Он отметил, что захватчики пытаются действовать комплексно, со временем "сделали выводы и начали атаковать аккуратнее".